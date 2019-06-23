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Tatvan kırsalında sokağa çıkma yasağı

18 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tatvan kırsalında sokağa çıkma yasağı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden Tatvan'ın Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilirken, açıklamanın devamında, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
23 haziran, bitlis, tatvan, sokağa çıkma yasağı, 3. Sayfa
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