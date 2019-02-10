Son Dakika Haberleri: Tatvan Polisinden Çocuklara Müzik Kursu

Tatvan Polisinden Çocuklara Müzik Kursu

53 dakika önce

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu tarafından öğrencilere enstrüman ve bağlama kursu veriliyor.

Tatvan Polisinden Çocuklara Müzik Kursu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu tarafından öğrencilere enstrüman ve bağlama kursu veriliyor.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan Genç Umutlar isimli proje kapsamında 31 öğrenciye 3 ay boyunca kurslar verilecek. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızı bilinçlendirmek, suç ve suç ortamlarından uzak tutmak, sosyal bir birey haline getirmek ve daha iyi bir yaşam koşuluna sahip olmaları amacıyla, Dumlupınar Ortaokulunda eğitim gören 15 öğrenciye, 3 ay süreyle enstrüman ve bağlama kursu, Tatvan Anadolu Lisesinde eğitim gören 16 öğrenciye ise 3 ay süreyle resim kursu düzenlenmiştir. Kurslara katılan öğrencilerimiz için Tatvan Kültür Merkezinde resim sergisi ve müzik dinletisi düzenlenmiştir. Programa, İl Emniyet Müdürümüz, Tatvan Kaymakamımız, Tatvan İlçe Emniyet Müdürümüz, kurum amirleri ve öğrenciler katılmıştır. Ayrıca proje kapsamında, ilçemiz merkezinde liselerde eğitim görmekte olan yaklaşık 3 bin öğrenciye terör örgütleri ve faaliyetleri hakkında eğitim seminerleri verilmiş ve 250 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 100 öğrenciye okul kıyafetleri alınarak eğitimlerine destek verilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz ile ilgili TDP Büro Amirliğimiz tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetler devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan Polisinden Çocuklara Müzik Kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]