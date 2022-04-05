Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası - Son Dakika
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Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası

05.04.2022 00:17

Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 yaşlarındaki bir vatandaş ateşli silah ile intihar girişiminde bulundu.

Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 yaşlarındaki bir vatandaş ateşli silah ile intihar girişiminde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan Sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşlarındaki R.O. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi sonucu ağır şekilde yaralanan R.O'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Tatvan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan sahil iskelesinde intihar vakası - Son Dakika


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