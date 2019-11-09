Tatvan sahilinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak

Tatvan ilçesi sahiline dikilecek 45 metrelik bayrak direğinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak.

Van Gölü'nün Tatvan sahilinde kurulacak direğin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki'nin gayretleriyle Bayrak direğinin İşletme Mahallesi'ndeki Tatvan İskelesine kurulacağı belirtildi.

Bayrak ve direğinin Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri Sahibi Yaşar Kaptan Çebi tarafından gönderildiğini aktaran Aki, hem Çebi'ye hem de katkılarından dolayı Deniz Ticareti Genel Müdürü Halil Yıldız'a teşekkür etti.