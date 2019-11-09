Son Dakika Haberleri: Tatvan sahilinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak
Son Dakika Güncel Tatvan sahilinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak

Tatvan sahilinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak

7 saat önce

Tatvan ilçesi sahiline dikilecek 45 metrelik bayrak direğinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak.

Tatvan sahilinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak, System.String[]

Tatvan ilçesi sahiline dikilecek 45 metrelik bayrak direğinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak.

Van Gölü'nün Tatvan sahilinde kurulacak direğin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki'nin gayretleriyle Bayrak direğinin İşletme Mahallesi'ndeki Tatvan İskelesine kurulacağı belirtildi.

Bayrak ve direğinin Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri Sahibi Yaşar Kaptan Çebi tarafından gönderildiğini aktaran Aki, hem Çebi'ye hem de katkılarından dolayı Deniz Ticareti Genel Müdürü Halil Yıldız'a teşekkür etti.

Mehmet Ali Özkan, Van Gölü, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:37:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan sahilinde 150 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]