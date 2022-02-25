Tatvan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinin önünde metrelerce kar birikti - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerlerinin önünde metrelerce kar birikti.

Kış boyunca yağan karı iş yerlerinin çevresinde biriktiren esnaf, kar yığınlarının arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Sanayi esnafından Fatih İşlek, bu yıl ilçeye çok kar yağdığını söyledi.

Bitlis'in en çok kar yağan bölgesinin Rahva mevkisi olduğunu ifade eden İşlek, şöyle konuştu:

"Burada tipi, fırtına ve sis yoğunluğu etkili oluyor. Soğuk ve kardan en çok biz etkileniyoruz. Sağ olsun belediye ekipleri bu yıl burada güzel çalıştı ve sanayi yolu hiç kapalı kalmadı. Şuan 3 metreyi aşan kar kütleleri arasında işlerimizi yapmaya çalışıyoruz."