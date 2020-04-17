Tatvan'ta sağlık çalışanı ve güvenlik güçlerine siperlik dağıtıldı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine yüz koruyucu siperlik dağıttı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında siperlik ürettiklerini söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

"Tatvan Belediyesi olarak ülkemizde ve ilçemizde koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine spor kulübü hocalarımızın ürettiği siperlikleri dağıttık. Bu süreçte sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri zor şartlar altında görev yapmaktadır. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz."