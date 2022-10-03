Odaya kayıtlı tüm üyelere teşekkür eden Adabağ, bundan sonra da ilçenin ve kentin kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Erkan Şahin, Ayhan Uysal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilal Adabağ yeniden Tatvan TSO başkanı oldu - Son Dakika

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