Bilal Adabağ yeniden Tatvan TSO başkanı oldu - Son Dakika
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Bilal Adabağ yeniden Tatvan TSO başkanı oldu

03.10.2022 10:33
Bilal Adabağ yeniden Tatvan TSO başkanı oldu

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yeniden başkanlığa seçildi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yeniden başkanlığa seçildi.

Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Adabağ, Ayhan Uysal ve Erkan Şahin yarıştı.

Oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda üyelerden 469'unun oyunu alan Adabağ yeniden başkan oldu.

Diğer adaylardan Uysal 348, Şahin ise 13 oy aldı.

Odaya kayıtlı tüm üyelere teşekkür eden Adabağ, bundan sonra da ilçenin ve kentin kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Erkan Şahin, Ayhan Uysal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Adabağ yeniden Tatvan TSO başkanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilal Adabağ yeniden Tatvan TSO başkanı oldu - Son Dakika
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