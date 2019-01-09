Son Dakika Haberleri: Tatvan Tso'dan Vali Çağatay'a Ziyaret

Tatvan Tso'dan Vali Çağatay'a Ziyaret

1 saat önce

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Tatvan Tso'dan Vali Çağatay'a Ziyaret, System.String[]
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Kökel ve beraberindeki üyeleri makamında kabul eden Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuklarıyla sohbet eden Çağatay, odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kökel de oda olarak kent için yapılacak çalışma ve projelere destek sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:26 Kaynak: AA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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