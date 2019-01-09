Tatvan Tso'dan Vali Çağatay'a Ziyaret
1 saat önce
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Tatvan
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ve yönetim kurulu üyeleri, Bitlis
Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Kökel ve beraberindeki üyeleri makamında kabul eden Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuklarıyla sohbet eden Çağatay, odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kökel de oda olarak kent için yapılacak çalışma ve projelere destek sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:26 Kaynak: AA
Tek Katlı Evler Kara Gömüldü
Polis Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı