Son Dakika Haberleri: Tatvan-Van Karayolunda Zincirsiz Ağır Vasıta Geçişine İzin Verilmeyecek

Tatvan-Van Karayolunda Zincirsiz Ağır Vasıta Geçişine İzin Verilmeyecek

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına sebebiyle ağır vasıta araçların Tatvan-Van istikametine zincirsiz olarak trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Tatvan-Van Karayolunda Zincirsiz Ağır Vasıta Geçişine İzin Verilmeyecek, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına sebebiyle ağır vasıta araçların Tatvan- Van istikametine zincirsiz olarak trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde süren yoğun kar yağışı nedeniyle başta tır ve kamyonlar olmak üzere ağır vasıtaların Tatvan-Van istikametine zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması önemle duyurulur" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Van, Güncel
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