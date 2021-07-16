Tatvan çarşı merkezinde düzenlenen programdan detaylar
Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser'in konuşması
Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani'nin konuşması
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması
Ahlat Kaymakam Fikret Dağ'ın konuşması
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın konuşması BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tatvan ve Ahlat'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı - Son Dakika