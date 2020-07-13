Tatvan ve Ahlat'ta sağanak; ev ve işyerlerini su bastı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Sağanağın yol açtığı sel nedeniyle Tatvan'da 30 ev ve 4 iş yeri sular altında kalırken, Ahlat'ın Ovakışla beldesine bağlı Burcukaya köyünde sel suları arasında kalan 1 araç ve sürücüsü, AFAD tarafından kurtarıldı.

Tatvan ile Ahlat ilçelerinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, sel ve su baskılarına yol açtı. Taşan dere, Tatvan'ın Kale Mahallesi'nde 30 ev ve 4 iş yerini sel suları altında bıraktı. Sağanak, Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin Ovakışla beldesine bağlı Burcukaya köyünde taşan dere, karayolunu sel suları altında bırakınca 1 araç ve sürücüsü bir süre mahsur kaldı. Sürücüyü olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtardı. Sel nedeniyle bazı ekili tarım alanları da zarar gördü.