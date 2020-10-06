Tatvanlı genç evini sanat atölyesine çevirdi - Son Dakika

Tatvanlı genç evini sanat atölyesine çevirdi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Ömer Marhan isimli genç, evini sanat atölyesine çevirdi.

Tatvan ilçesinde yaşayan Ömer Marhan isimli genç, evini sanat atölyesine çevirdi. Yapmış olduğu çalışmalarla resim, 3 boyutlu heykel ve ahşap çalışmaları alanında evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Marhan, "Daha önce bir çok yerde atölye kurmama rağmen evimde ki rahatlığı sağlayamadım. Burada daha özgür ve daha verimliyim "dedi.

Bireysel olarak kendisini geliştirmeyi ve daha farklı kitlelere ulaşabilmeyi hedefleyen Marhan, "Bu alanda kendimi daha çok geliştirip daha iyi yerlere gelmeyi ve bulunduğum topluma bu alanda daha faydalı çalışmalar yapmayı ve sanatı layık olduğu yere getirmeyi hedefliyorum" dedi.

Marhan, koltuk takımı dışında geri kalan biblo, sehpa, abajür ve dolapları da kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

(EKİP-ŞAK-Y)