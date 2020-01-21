Tatvanlı gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvanlı gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti - Son Dakika

Tatvanlı gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti

6 saat önce

Tatvan Gençlik Merkezi üyeleri, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Tatvanlı gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti, System.String[]

Tatvan Gençlik Merkezi üyeleri, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Gençler, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde düzenlenen programda çocuklarla ebru, hat sanatı, resim, yüz boyama etkinliği yaptı, zeka oyunları oynadı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzak, hayatın her alanında yer almalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Bu amaçla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Avşar, "Müdürlerimiz, gençlik liderlerimiz, eğitmenlerimiz ve gönüllü gençlerimizle yaptığımız organizasyona halkımızın ilgisi yoğun oldu. Çocuklar ve gençler etkinliklerden yararlanarak güzel bir gün geçirdi." diye konuştu.

Etkinliğe Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan Gençlik Merkezi üyeleri de katıldı.

Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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