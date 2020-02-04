Tatvanlı kadınlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kilo veriyor - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hizmete açılan Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan spor salonuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Salona giden kadınlar, diyetisyenlerin desteğiyle sağlıklı bir şekilde kilo veriyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne 692 başvuru yapıldı. Danışmanların durum ve sonuç istatistiklerine göre, başvuranlardan 140'ının Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümünün normal, 238 kişinin fazla kilolu, 303 kişinin obez, 11 bireyin ise zayıf olduğu belirlendi.

Başvuru yapanlardan 610'u spor salonuna kayıt yaptırdı ve 8 ay boyunca spor ile diyet programına katıldı. Bu kişilerden 281'i toplam bin 15 kilo verdi. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin verdiği spor hizmetiyle kilo veren 203 kişinin 0 ile 5 kilo, 60 kişinin 5 ile 10 kilo, 16 kişinin 10 ile 15 kilo, 2 kişinin ise 15 ile 20 kilo arasında kilo verdiği kaydedildi.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi danışmanları durum ve sonuç istatistiklerine göre, yetişkin birey başvuru sayısının 692 olduğu, bunlardan 140'ının Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümünün normal, 238 kişinin fazla kilolu, 303 kişinin obez, 11 bireyin ise zayıf olduğu belirtildi.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, insanların kilo verdikçe, özgüvenlerinin arttığını ve mutlu olduklarını belirterek, "İlçe Sağlık Müdürlüğü'müze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'mizde Tatvan halkımıza ücretsiz spor, diyetisyen ve psikolog danışmanlıkları hizmeti vermektedir. Spor salonumuzdan sadece kadınlar yararlanmaktadır. Buraya şu an 610 kadın kayıtlıdır. Bu kadınlar sabahları evlerinden servis araçlarımız ile alınarak buraya getiriliyor, servis hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanan kadınlar buradaki spor salonumuzdan da ücretsiz olarak yararlanıyor. Spora gelen kadınlar çocuklarını da yanlarında getirebiliyorlar. Kadınlar spor yaparken, çocuklar da buradaki kreşten faydalanıyor. Kreşe kayıtlı çocuk sayısı ise 37'dir. Çocuklar burada öğretmen eşliğinde aktivitelere katılıyor. Kadınlar sporlarını tamamladıklarında çocukları ile birlikte tekrar servis araçlarımızla evlerine gidiyorlar. Spora gelen kadınlarımız ayrıca ücretsiz bir şekilde diyetisyen arkadaşlarımızın gözetiminde diyet takiplerini yaptırabiliyorlar. Spor faaliyetlerimizden yaralanan vatandaşlarımızın ölçümlerini ele aldığımızda, burada spor ve diyete katılan kadınların 8 ay içerisinde toplamda 1000'in üzerinde kilo verdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla Tatvan'ı bir ton hafifletmiş olduk. İnsanlar kilo verdikçe, öz güvenleri artıyor ve mutlu oluyorlar. Onlar mutluluğu da bizi seviniyoruz" dedi.

Spor salonuna katılan kadınlardan Gülbeyaz Karakurt ise, "Devlet bize çok güzel bir imkan sağlamış, çok memnunuz. Spora 120 kilo ile başladım ve 15 günde 6 kilo verdim. Spor var, imkan var, servislerimiz var, diyetisyenimiz var, hocalarımız var, her şey çok iyi, çok güzel, çok memnunuz. Servis araçlarıyla bizi evlerimizden alıyorlar. Buraya gelip sporumuzu yapıyoruz. Tekrar servis bizi evimize götürüyor. İsteriz ki herkes gelsin ve buradaki imkanlardan faydalansın. Hocalarımız çok iyi, buradakiler çok ilgili ve bizler de çok memnunuz" diye konuştu.

2019 yılı içerisinde bin 500 danışana baktıklarını söyleyen Diyetisyen Abdullah İnceoğlu da "Önce vücut analizi, yağ ve kas analizi yapmaktayız. Bu analizi değerlendirerek daha sonra kişiler isterlerse ve gerekli görürse diyet danışmanlığı vermekteyiz. Diyet danışmanlığımızın ilk seansı 30 dakika sürmektedir ve tamamen ücretsizdir. Daha sonra ki kontrollerimizi 2 haftada bir almaktayız ve 2 haftada bir kişilerin kilo vermelerini takip etmekteyiz. Ayrıca, kilo almak isteyenlerin danışmanlığına da bakmaktayız. 2019 yılı içerisinde bin 500 danışana baktık. Programa dahil olanlar 1 tonun üzerinde kilo verdi, Tatvan'ı hafiflettik" diye konuştu.