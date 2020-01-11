Tatvanlı kadınlardan "Sevgi Evleri"ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvanlı kadınlardan 'Sevgi Evleri'ne ziyaret - Son Dakika

Tatvanlı kadınlardan "Sevgi Evleri"ne ziyaret

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kadınlar, il merkezindeki Bitlis Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

Tatvanlı kadınlardan

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kadınlar, il merkezindeki Bitlis Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan öncülüğünde Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'ni ziyaret eden kadınlar, buradaki korumaya muhtaç ve kimsesiz çocuklara ikramlarda bulundu.

Aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Özkan, Sevgi Evleri'ndeki çocukların durumu hakkında Bitlis Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mine Aktaş'tan bilgi aldı, çocuklara hediye verdi.

Sevgi evlerinde korumaya muhtaç ve kimsesiz 0-12 yaş arası erkek çocuklar ile 0-18 yaş arası kız çocukların bulunduğu belirtildi.

Programa, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Meral Geylani, Tatvan Aile Destek Merkezi kurs hocaları ve kursiyerler ile gönül elçileri katıldı.

Sevgi Evleri, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devlet, doğum yapan anneye en az 7.500 TL ödeyecek
Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:56 İsveç'te Çin'e Uygur protestosu - Son Dakika
19:56 Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü - Son Dakika
19:56 AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir Paris'teki gösteride yaralandı - Son Dakika
19:55 Binali Yıldırım AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
19:51 Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 20:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvanlı kadınlardan "Sevgi Evleri"ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]