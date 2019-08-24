Tatvanlı muhtarlar toplantısı düzenlendi

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Tatvan'da muhtarlarla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki restoranda düzenlenen toplantıya, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ve Tatvan AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan katıldı.

Milletvekilleri Taşar ve Kiler'in konuşma yaptığı toplantıda, muhtarlar mahalle ve köylerde yaşanan sorunları dile getirdi, taleplerini iletti.

Milletvekilleri, dile getirilen sorunları not alarak, çözümü konusunda gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.