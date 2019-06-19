Son Dakika Haberleri: Tauber: Sınır tanımaz şiddetin yolunu AfD açtı
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Tauber: Sınır tanımaz şiddetin yolunu AfD açtı

2 saat önce

WELT gazetesine konuk yazar olarak makale kaleme alan Tauber, yazısında, "AfD, söylemleriyle siyasi atmosferi değiştirdi.

Tauber: Sınır tanımaz şiddetin yolunu AfD açtı, System.String[]
WELT gazetesine konuk yazar olarak makale kaleme alan Tauber, yazısında, "AfD, söylemleriyle siyasi atmosferi değiştirdi. Sınır tanımaz söylemleriyle sınır tanımaz şiddettin yolunu açtı" ifadelerine yer verdi. AfD'nin Federal Meclis Eş Başkanı Alice Weidel ve AfD'nin radikal ismi Björn Höcke'yi cinayette payı olmakla suçlayan Tauber, aynı şekilde CDU'dan ayrılan eski milletvekili Erika Steinbach ile CDU üyesi Max Otte'yi de cinayete zemin hazırlamakla suçladı. Tauber makalesinde, "Erika Steinbach iyi bir eğitim almış ve iyi bir stili var. Her gün Twitter mesajlarıyla radikalleştiğini gösteriyor. Tıpkı Höckes, Ottes ve Weidels gibi şiddete yol açan bir dili kullanarak Walter Lübcke'nin ölümünde suç ortağıdır" sözlerine yer verdi.

ALTENA SALDIRISINI HATIRLATTI

Yazısında, Altena Belediye Başkanı'na yapılan saldırıyı da hatırlatan Tauber, Lübcke cinayetinden önce de saldırıların olduğunu belirterek, Altena'nın CDU'lu Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın hayatını iki yurttaşın kurtardığını yazdı. Saldırganın sadece iki yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın da ertelendiğini belirten Tauber, cezayı komik olarak değerlendirirken, "Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı" dedi.

Tıpkı Walter Lübcke gibi Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikalarını savunan ve mülteci dostu olarak tanınan Altena Belediye Başkanı Hollstein bıçaklı saldırıya uğramıştı. Türk dönercisinden döner aldığı sırada bir saldırgan belediye başkanının boğazını kesmek istemiş, Urfalı dönerci Abdullah Demir ile oğlu Ahmet saldırgana müdahale ederek Hollstein'ın boğazının kesilmesini engellemişti. Hollstein da daha sonra yaptığı açıklamada hayatını iki Türk'e borçlu olduğunu söylemişti. Belediye başkanı, saldırıyı hafif bıçak yarasıyla atlatmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:08 
Milletvekili, Güncel
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