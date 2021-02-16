TAV, 2020'de 27 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

TAV, 2020'de 27 milyon yolcuya hizmet verdi

16.02.2021 20:01
TAV, 2020'de 27 milyon yolcuya hizmet verdi, System.String[]

TAV Havalimanları salgın nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamaları sonucunda geçen yıl iç hatlarda 14,3 milyon, dış hatlarda 12,7 milyon olmak üzere toplam 27 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları salgın nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamaları sonucunda geçen yıl iç hatlarda 14,3 milyon, dış hatlarda 12,7 milyon olmak üzere toplam 27 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak tarih kitaplarına girdiğini ifade ederek, "Havacılık otoritelerinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yılın ikinci çeyreğinde uluslararası uçuşları tamamen durdurması nedeniyle küresel havacılığın hacmi bu dönemde neredeyse sıfıra düştü." ifadesini kullandı.

İkinci çeyrekte alınan uçuş kısıtlaması önlemlerin üçüncü çeyrekte bir miktar hafifletildiğini hatırlatan Şener, buna bağlı olarak 2020'nin üçüncü çeyreğinde TAV Havalimanları'nın dış hat yolcu trafiğinde kuvvetli bir toparlanma dönemi yaşadığını belirtti.

Faaliyette oldukları coğrafyalar da dahil olmak üzere çoğu ülke arasında ticari seyahat kısıtlamalarının hala devam ettiğini belirten Şener, şunları kaydetti:

"Ticari seyahate izin veren ülkelerin çoğunda da yolcuların varış yaptıkları ülkede bir karantina dönemi geçirmesi ve uçağa binmeden önce de Kovid-negatif test sonucu belgelemesi bekleniyor. Bu uygulamaların bir sonucu olarak kısıtlamasız karşılıklı seyahat imkanı hala çok az ülke arasında bulunuyor. Sene içinde farklı derecelerde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 2019'a göre yüzde 70 oranında düştü. Dünyanın dört bir yanındaki havalimanı işletmecileri ve havayollarından oluşan sektörün tüm bileşenleri de benzer bir yıl geçirdi. Sektör, 2020'nin Aralık ayında başlayan aşılamaların 2021 yılı içinde kritik bir eşiği aşması ile birlikte, senenin ikinci yarısına doğru ticari uçuş kısıtlamalarının kalkmasını bekliyor.

Kriz nedeniyle ciromuzda yaşanan düşüşe giderler tarafında çok hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verdik. 2020'nin Nisan-Aralık ayları arasındaki dokuz aylık sürede faaliyet giderlerimizi yüzde 50 oranında azaltmayı başardık. Tüm yıl için faaliyet giderlerinde sağladığımız düşüş yüzde 41 oldu. Her ne kadar tüm gider kalemlerinde önemli kesintiler yapmayı başarmış olsak da, faaliyet giderlerimizdeki en büyük azalmayı yönetim kademesi dahil tüm çalışanlarımızın, hükümetlerin verdiği kısmi çalışma desteklerinden de yararlanarak, sene içinde ücretsiz izin kullanması ile mümkün oldu. Bu nedenle, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza krizle mücadelemize yaptıkları katkı için bir kez daha teşekkür etmek isterim."

" 2022 kira ödemeleri 2024'e ertelendi"

Sani Şener, "Yatırımcılarımıza daha önce, sözleşmelerimizde pandemilerin çok açık bir şekilde bir 'Mücbir Sebep' olarak tanımlandığını ve portföyümüzdeki havalimanlarında meydana gelen kayıp operasyon sürelerini telafi etmek için düzenleyici havacılık otoritelerimize Mücbir Sebep başvuruları yaptığımızı bildirmiştik. Türkiye'deki havalimanlarımız için başvurularımız sonuçlandı. Türkiye'de işlettiğimiz tüm havalimanlarının işletme süreleri ikişer sene uzatıldı ve 2022 kira ödemeleri 2024'e ertelendi." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Tunus ve Makedonya'daki havalimanlarının Temmuz 2020'den beri açık bulunduğunu kaydeden Şener, Gürcistan'daki havalimanlarının ise hala sadece sınırlı bir miktarda ülkeyle uçuşlara açık olduğunu aktardı.

Şener, ilk Umre yolcularını ocak ayında karşılayan Medine Havalimanı'nın mart ayı sonunda tam açılışını beklediklerini ifade ederek, Zagreb Havalimanı'nın salgın süresince açık kaldığı bilgisini paylaştı.

Sınırların yeniden açılmasından sonra uluslararası yolcu trafiği hacmini belirleyen en önemli etkenin, ülkelerin birbirlerini karşılıklı güvenli destinasyon listelerine (yeşil liste) alması olduğunu vurgulayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Her ülke, kendi belirlediği yeşil listeye giren ülkelerden karantina gereksinimi olmadan yolcu kabul ediyor. İki ülkenin birbirini karşılıklı yeşil listeye almasıyla birlikte ticari seyahat trafiğinde anlamlı bir artış başlıyor. Türkiye ile karşılıklı yeşil listede bulunan ülke sayısı arttıkça üçüncü çeyrek trafiğinde önemli bir toparlanma gördük. Ancak, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere ve Almanya dördüncü çeyrekte seyahati yeniden kısıtlamalara tabi kıldı.

Eylül 2020 itibarıyla, Türkiye'deki havalimanlarımız, Türkiye ile kısıtlamasız seyahat olanağı sağlayan karşılıklı yeşil listelerde yer alan sınırlı sayıda ülkeden yolcuyu ağırladı. Yolcularımızın geldiği ülke sayısı oldukça az olmasına rağmen, eylül ayında Bodrum 2019 yolcusunun yüzde 59'una, Antalya ise yüzde 45'ine ulaştı."

"TAV, salgının etkilerini başarıyla yönetmeye devam edecek"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, bu gerçekleşmelerin, seyahat kısıtlamalarının kalkması durumunda portföylerinin ekseriyetini oluşturan tatil destinasyonlarına salgın koşullarına rağmen güçlü bir talep olduğunu açıkça gösterdiğini işaret ederek, "Buna ek olarak, sektör uzmanları genel olarak önümüzdeki dönemde kısa mesafeli uçuşların, uzun mesafe uçuşlardan ve tatil nedenli seyahatlerin de iş seyahatlerinden daha hızlı iyileşmesini bekliyor. Genellikle kısa mesafeli tatil destinasyonlarına hizmet veren portföyümüzdeki havalimanları bu nedenle önümüzdeki dönemde seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla hızlı bir toparlanma potansiyeline sahip bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Almatı Havalimanı'nın, tüm sektör için oldukça zor geçen 2020 yılını defansif iş modeli sayesinde net karla kapadığını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Çin ve Avrupa arasındaki Yeni İpek Yolu'nun ana kargo merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip stratejik bir konumda bulunan Almatı'nın, kira ödemesi olmaması ve yenileme riski bulunmaması nedeniyle, TAV'ın geleceğine önemli bir büyüme katkısı yapmasını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını beklediğimiz Tunus borç yapılandırmasının detaylarını anlaşma kapandığında açıklayacağız. Bu yeniden yapılanma ile Tunus'ta bizim için önemli bir miktarda değer ortaya çıkmasını bekliyoruz.

2020 yılı, dünyanın yakın tarihte tanık olduğu en zorlu yıllardan biriydi. Her birimiz sene içinde farklı şekillerde çetin sınavlardan geçtik ama aynı zamanda çoğumuz da bu sayede ailelerimizle daha fazla zaman geçirme fırsatına sahip olduk. TAV olarak, bu süreçte, çalışanlarımızın yanında olmak ve endişelerini gidermek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir dünya markası haline gelen TAV, güçlü bilançosundan, çalışanlarının yüksek gayretlerinden ve hissedarlarının sarsılmaz desteğinden aldığı güçle bu salgını ve eşi benzeri görülmemiş etkilerini başarıyla yönetmeye devam edecek. TAV markasını emekleri ve destekleriyle bugünlere getiren çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum."

Mustafa Sani Şener, Türkiye, Aralık, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV, 2020'de 27 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tuzlaspor, oynadıkları Bursaspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu Deniz Çakır Masumiyet dizisinin setinde karavan krizi çıkardı PFDK'den Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç ceza verdi Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gündemde 3 konu başlığı var Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi Açmak istediği boş yağ varili bomba gibi patladı! İşçi, feci şekilde can verdi
İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi         
19:35
Eskişehir'de kanlı infaz! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de kanlı infaz! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında hukuki işlemlerin başlattı Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında hukuki işlemlerin başlattı         
18:33
Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi         
17:08
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu         
15:34
Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi         
14:40
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı         
13:20
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 20:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TAV, 2020'de 27 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei