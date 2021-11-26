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TAV'a "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" ödülü - Son Dakika

TAV'a "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" ödülü

26.11.2021 12:58
TAV'a "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" ödülü

TAV Havalimanları'nın Tunus'ta gerçekleştirdiği borç yapılandırması, Bonds&Loans Turkey tarafından "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" seçilerek, ödüle layık görüldü.

TAV Havalimanları'nın Tunus'ta gerçekleştirdiği borç yapılandırması, Bonds&Loans Turkey tarafından "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" seçilerek, ödüle layık görüldü.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2021 Konferansı" kapsamında "Bonds&Loans Turkey Ödülleri" sahiplerini buldu.

TAV Havalimanları, yedincisi düzenlenen "Bonds&Loans Turkey Ödülleri"nde "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" ödülünü aldı.

Finans ve bankacılık sektörünün temsilcilerini ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin finans yöneticilerini bir araya getiren konferans kapsamında Türkiye'de borç yapılandırma ve ertelemeye ilişkin panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı (CFO) Burcu Geriş, iki havalimanı işlettikleri Tunus'ta borç yapılandırması görüşmelerini Şubat 2021'de başarıyla sonuçlandırdıklarını belirtti.

Geriş, süreç içerisinde özellikle kreditörlerin, Tunus Havalimanı Otoritesi ve tüm paydaşların özverili çalışmaları ve destekleri başarılı bir işlem gerçekleştirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Yapılandırma sonucunda TAV Tunus'un 2020 üçüncü çeyrek itibarıyla 371 milyon avro olan banka borcu 233,6 milyon avroya indi, böylece TAV Tunus şirketimiz sürdürülebilir bir borç yapısına sahip oldu. Bu işleme bağlı olarak bir defaya mahsus 109 milyon avro gelir kaydettik. Tüm tarafların ortak faydasını ortaya çıkaran bu zorlu anlaşmayı başarıyla tamamlamış olmaktan ve ödül almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Projede çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, danışmanlarımıza ve kreditörlerimize teşekkür ediyorum."

TAV Havalimanları Proje ve Kurumsal Finansman Koordinatörü Emre Mutlu ise TAV Tunus'un borç yapılandırması işleminin sahip olduğu finansman yapısıyla örnek bir proje olduğunu belirterek, "Süreç içerisinde çeşitli zorluklar yaşamamıza rağmen kreditörler ve ilgili taraflarla sağlıklı, yapıcı ve sorun çözen iletişimimizi devam ettirerek, Şubat 2021 yılında işlemin kapanışını başarıyla gerçekleştirdik. Bond&Loans tarafından bu işlemin yılın altyapı finans anlaşması ödülüne layık görülmesi bizi ayrıca mutlu etti. Projeye katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma, kreditörlerimize ve danışmanlarımıza çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, TAV, Şubat 2021'deki borç yapılandırması öncesinde, Kasım 2019'da da Tunus hükümetiyle anlaşarak imtiyaz sözleşmesinin şartlarını yeniden yapılandırmıştı. TAV Havalimanları Tunus'ta Enfidha ve Monastir havalimanlarının 2047'ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. İki havalimanı 2019'da toplam 3 milyon yolcuya hizmet verdi.

Turkey, Finans, Tunus, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TAV'a 'Yılın Altyapı Finans Anlaşması' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAV'a "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" ödülü - Son Dakika
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