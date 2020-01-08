TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor

7 saat önce

TAV Havalimanları Holding AŞ, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın satın alınması sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor, System.String[]

TAV Havalimanları Holding AŞ, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın satın alınması sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'na yönelik finansal duran varlık edinimi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, VPE Capital ile oluşturulan konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığının 8 Kasım 2019'da duyurulduğu anımsatılarak, "Satın alma sürecine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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