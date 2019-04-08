Son Dakika Haberleri: Tav, Atatürk Havalimanı'na Veda Etti

Tav, Atatürk Havalimanı'na Veda Etti

1 saat önce

Tav Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti.

Tav Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti. 6 Nisan saat 02.00'da Türk Hava Yolları'nın Singapur uçuşu ile ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı'na veda filminde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve çalışanlar yer aldı. Filmde havalimanında yapılan son anons da yer alırken, çalışanlar duygusal anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:21 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları Holding, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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