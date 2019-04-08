Tav, Atatürk Havalimanı'na Veda Etti
1 saat önce
Tav Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti.
Tav Havalimanları
, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı
'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti. 6 Nisan saat 02.00'da Türk Hava Yolları
'nın Singapur
uçuşu ile ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı'na veda filminde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
ve çalışanlar yer aldı. Filmde havalimanında yapılan son anons da yer alırken, çalışanlar duygusal anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:21 Kaynak: DHA
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