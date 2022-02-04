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TAV, Avrupa havacılık zirvesinde net sıfır emisyon bildirgesine imza attı - Son Dakika

TAV, Avrupa havacılık zirvesinde net sıfır emisyon bildirgesine imza attı

04.02.2022 18:22
TAV, Avrupa havacılık zirvesinde net sıfır emisyon bildirgesine imza attı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Toulouse kentinde toplanan Avrupa Birliği Havacılık Zirvesi'nde açıklanan bildirgeyle havacılık sektöründe iklim değişikliğine yol açan emisyonların 2050'ye kadar sıfırlanması taahhüt edildi.

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) üyesi ülkelerin ve özel sektör kuruluşlarının imzasına açılan bildirgeye TAV, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Kazakistan'da işlettiği toplam dokuz havalimanıyla katıldı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) de aralarında olduğu sektörel kuruluşlar ve 34 ülkeden 80'e yakın havalimanı işletmecisi bildirgeye imza attı. İmzacılar arasında Türkiye'den sadece TAV yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "TAV olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına alıyoruz. Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Başkanı Olivier Jankovec ise, "Bu bildirgeye imza atan her bir havalimanı, endüstrimizin, ekonominin ve toplumun geleceği için somut bir fark yaratıyor; sürdürülebilir bir gelecek yönündeki adımlarını ve vizyonlarını göstermeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca, TAV'ın işlettiği Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları ACI tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Sertifikasyonu ACA Programı'nda karbon-nötr seviyesinde bulunuyor. Milas- Bodrum'un yanı sıra Hırvatistan Zagreb ve Tunus Enfidha havalimanları da programda yer alıyor.

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Havacılık, Türkiye, Europe, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TAV, Avrupa havacılık zirvesinde net sıfır emisyon bildirgesine imza attı - Son Dakika


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