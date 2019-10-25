TAV'dan 9 ayda 150 milyon euro kâr
19 dakika önce
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Kurda yaşanan oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kar büyümesi FAVÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti" dedi.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Kurda yaşanan oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kar büyümesi FAVÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:29
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