Son Dakika Haberleri: TAV'dan 9 ayda 150 milyon euro kâr
Son Dakika Ekonomi TAV'dan 9 ayda 150 milyon euro kâr

TAV'dan 9 ayda 150 milyon euro kâr

19 dakika önce

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Kurda yaşanan oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kar büyümesi FAVÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti" dedi.

TAV'dan 9 ayda 150 milyon euro kâr, System.String[]

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Kurda yaşanan oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kar büyümesi FAVÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti" dedi.

Mustafa Sani Şener, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:29 
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