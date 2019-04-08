Son Dakika Haberleri: Tav'dan Atatürk Havalimanı'na Veda Filmi

Tav'dan Atatürk Havalimanı'na Veda Filmi

48 dakika önce

TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapanması nedeniyle veda filmi hazırladı.

Tav'dan Atatürk Havalimanı'na Veda Filmi, System.String[]
TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapanması nedeniyle veda filmi hazırladı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da ticari uçuşlara son veren Atatürk Havalimanı'na veda etmek üzere hazırlanan film paylaşıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile çalışanların da yer aldığı videoda, havalimanının kapanması nedeniyle yaşanan duygusal anlar da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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