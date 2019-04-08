Tav'dan Atatürk Havalimanı'na Veda Filmi
1 saat önce
TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapanması nedeniyle veda filmi hazırladı.
TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı
'nın ticari uçuşlara kapanması nedeniyle veda filmi hazırladı.
TAV'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da ticari uçuşlara son veren Atatürk Havalimanı'na veda etmek üzere hazırlanan film paylaşıldı.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
ile çalışanların da yer aldığı videoda, havalimanının kapanması nedeniyle yaşanan duygusal anlar da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:21 Kaynak: AA
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