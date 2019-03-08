Son Dakika Haberleri: Tav Dünya Kadınlar Günü'nde Yolculara Çiçek Dağıttı

Tav Dünya Kadınlar Günü'nde Yolculara Çiçek Dağıttı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, TAV ve TGS Yer Hizmetleri şirketi yolculara ve çalışanlarına çiçek dağıttı.

Tav Dünya Kadınlar Günü'nde Yolculara Çiçek Dağıttı, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, TAV ve TGS Yer Hizmetleri şirketi yolculara ve çalışanlarına çiçek dağıttı.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında sabah saatlerinden itibaren başta Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV, kadın yolculara giriş kapılarında çiçek dağıttı. Yurt dışına gitmek için Havalimanı'na gelen yolcuları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, giriş kapılarında TAV Güvenlik personeli çiçeklerle karşıladı. Kadın yolculara çiçek veren görevliler kadınlar gününü kutladı.

TGS, yolculara ve çalışanlara sürpriz yaptı

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle çalışanlarını ve yolcularını unutmayan Turkish Ground Services (TGS) yetkilileri de çiçek dağıttı. TGS Yer hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Ümit ve Abdülkadir Özkök, kontuarlarda çalışan kadın personellerine ve yolculara çiçek dağıttı. Çalışanlarla fotoğraf çektiren TGS yöneticileri, kadın çalışanlarının "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"'nü kutladı.

Atlas Global hostesleri kadın yolcuları karşıladı

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organizasyon yapan Atlas Global yetkilileri ise yolculara çikolata dağıttı. Yolcuları Atlas Global Havayolları hostesleri karşılayarak çiçek verdi. Hostesler yolcuların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlayarak onlarla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:29 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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