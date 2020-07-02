TAV, EASA'nın Kovid-19 protokolünü imzaladı - Son Dakika

TAV, EASA'nın Kovid-19 protokolünü imzaladı

TAV Havalimanları'nın 4 ülkede işlettiği 9 havalimanı, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan "Havacılık Sektörü için Kovid-19 Protokolü"nü imzaladı.

TAV Havalimanları'nın 4 ülkede işlettiği 9 havalimanı, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan "Havacılık Sektörü için Kovid-19 Protokolü"nü imzaladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre TAV, AB'nin havacılık güvenliğinden sorumlu ajansı EASA tarafından Kovid-19'a karşı yolcuların ve çalışanların sağlığını korumak üzere oluşturulan kriterlere imza attı.

TAV tarafından işletilen Türkiye'deki Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa- Alanya, Milas- Bodrum ile Tunus'taki Enfidha ve Monastir, Kuzey Makedonya'daki Üsküp ve Gürcistan'ın Tiflis havalimanları protokole katıldı. Fraport ve TAV'ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da imzacılar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:

"Ülkelerin uçuş kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırmaya başlamasıyla birlikte iç hatların ardından dış hat uçuşları da yeniden canlanıyor. Havacılık; özellikle güvenlik konusunda küresel düzeyde regüle edilen, sıkı kuralların olduğu bir sektör. Bu nedenle pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olmakla beraber getirilen yeni kurallar en hızlı adapte olan alanlardan biri. TAV olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında, çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye'deki havalimanlarımızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz. EASA'nın hazırladığı protokole de imza atarak bu konudaki taahhütlerimizi daha da güçlendirmiş olduk. Bu protokolün imzacı havalimanları arasındaki uçuşların artması için teşvik edici olmasını umuyoruz. Ülkemize uçuşların başlaması ve artması için yer aldığımız tüm platformlarda çaba göstermeye devam edeceğiz."

TAV Havalimanları tarafından işletilen Tunus Monastir Havalimanı, 1 Temmuz'dan itibaren Transavia'nın Paris Orly'den tarifeli seferleri karşılamaya başladı. Bu, EASA protokolünü imzalamış olan iki havalimanı arasında bir AB ülkesinden AB dışındaki bir ülkeye yeniden başlayan ilk uçuş oldu.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:37 Kaynak: AA

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