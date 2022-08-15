TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörlüğü'ne Ömer Sözener atandı - Son Dakika
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TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörlüğü'ne Ömer Sözener atandı

15.08.2022 13:31
TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörlüğü'ne Ömer Sözener atandı

TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü görevine Ömer Sözener getirildi.

Ömer Sözener, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü görevine getirildi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Sözener, 15 Ağustos 2022 itibariyle Yiğit Laçin'in genel müdürlük görevinden ayrılmasıyla doğan sorumlulukları üstlendi.

Havacılık sektöründeki kariyerine 1993 yılında başlayan Sözener, 2014 yılından bu yana Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda havalimanı müdürü olarak görev yapıyordu.

Ömer Sözener hakkında

17 Ağustos 1973'de doğan Sözener, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. Kabin memuru olarak başladığı 29 yıllık havacılık kariyerinde, yerel ve uluslararası şirketlerde operasyon koordinatörü, terminal operasyon müdürü, operasyon şefi gibi pozisyonlarda görev aldı. TAV'daki kariyerine 2000 yılında Terminal Operasyon Müdürü olarak başlayan Sözener, TAV'ın Tunus'taki Enfidha ve Monastir havalimanlarında operasyon müdürü olarak görev yaptı. Sözener 2014 yılından bu yana Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda havalimanı müdürü olarak görev üstlendi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı

Akdeniz'in en popüler turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın ikinci havalimanı olan Gazipaşa-Alanya, bölgenin doğusuna doğrudan ulaşım imkanı sunuyor. TAV Havalimanları, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın işletme hakkı için açılan ihaleyi Ağustos 2007'de kazandı. Şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla terminal binası üç kat büyütüldü, apron park kapasitesi iki katına çıkarıldı ve pist uzatılarak havalimanı geniş gövdeli uçakların kullanımına uygun hale getirildi. TAV, Mayıs 2036'ya kadar havalimanını işletme hakkına sahip bulunuyor.

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Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörlüğü'ne Ömer Sözener atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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