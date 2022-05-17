TAV "Great Place To Work" sertifikasını aldı - Son Dakika
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TAV "Great Place To Work" sertifikasını aldı

17.05.2022 12:23
TAV "Great Place To Work" sertifikasını aldı

TAV Havalimanları, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sertifika almaya hak kazandı.

TAV Havalimanları, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sertifika almaya hak kazandı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Great Place To Work Türki­ye Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve çalışanların kurum kültürü hakkında deneyimlerinin değerlendirildiği programda TAV Havalimanları, yüksek güven kültürüne sahi­p i­ş yeri­ kriterlerini sağlayarak "Great Place to Work" sertifikasına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, şunları kaydetti:

"TAV Havalimanları olarak tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Yolcu memnuniyetinin de çalışan mutluluğundan geçtiğini biliyoruz. Bugün sekiz farklı ülkede 15 farklı havalimanı işletiyoruz. Küresel ölçekte büyürken rekabet gücümüzü sahip olduğumuz bilgi birikiminden alıyoruz.

Her zaman çalışan için adil, şirket için doğru olanı yapmak üzere çalışıyoruz. Çalışanlarımızın değerlendirmeleri sonucunda bu sertifikasyonu almaktan mutluluk duyuyoruz. Program kapsamında çalışanlarımızın algı ve beklentilerini objektif bir şekilde analiz edebildik. Bu anlamda program aynı zamanda bizim için yol gösterici bir deneyim oldu."

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Kaynak: AA

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