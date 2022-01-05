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TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacak - Son Dakika

TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacak

05.01.2022 09:39
TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacak

TAV Güvenlik, özellikle patlayıcı ve yasaklı madde tespitinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan K9 köpeklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünü tespit edebilmek amacıyla eğitiyor.

TAV Güvenlik, özellikle patlayıcı ve yasaklı madde tespitinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan K9 köpeklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsünü tespit edebilmek amacıyla eğitiyor.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve TAV Güvenlik tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmalarda sona gelindi. TAV Güvenlik, alanında uzman ve tecrübeli K-9 idarecileri ile köpekler üzerinde öncelikle pozitif hastaların kokularının köpeklere tanıtılmasına yönelmiş ve sonuçta Kovid-19 kokusunu tanıtım konusunda yüksek bir başarı oranı yakalayarak, köpeklerin bu kokuyu ayırt edebildikleri görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, koku duyuları insanlara göre 100 bin kata kadar gelişmiş olan K9 köpeklerinin uzun yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde hastalıkların tespitinde görev aldıklarını belirtti.

K9 birimini salgın koşullarında kritik öneme sahip olan bu konuda geliştirmeye başladıklarının altını çizen Şahan, "Geçtiğimiz dönemde bir yandan köpeklerin temel koku eğitimleri devam ederken diğer yandan da gerekli ekipmanları temin ederek testler için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir devam eden ve her türlü faaliyetin bilimsel kayıtlar eşliğinde yürütülmesi ile yakın zamanda laboratuvar testlerinin tamamlanmasını takiben K9 ekibimizle fiili olarak sahada da çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Eğitim alan bu köpekleri, kalabalık ve yoğun insan trafiği olan havalimanları, deniz limanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri, konser alanları ve gümrük kapıları gibi birçok alanda kullanmayı planlıyoruz. Köpeklerimizi bu konuda sertifikalandırılıp yurtdışında da hizmet vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, TAV Güvenlik'in K9 birimi Bolluca'da bulunan Eğitim ve Barınma Merkezi'nde eğitiliyor. Birimde şu an köpek ve bu alanda uzmanlaşmış eğitmen yer alıyor. K9 birimi havalimanlarının yanı sıra şirketin hizmet sunduğu alışveriş merkezi, üniversiteler, büyükelçilik ve konsolosluklar gibi tesisler ile toplantı ve konser gibi etkinliklerde de görev yapıyor.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi, Sadi Konuk, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TAV Güvenlik K9 köpekleriyle Kovid-19 kontrolüne başlayacak - Son Dakika


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