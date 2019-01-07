Son Dakika Haberleri: Tav Havalimanları, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor

Tav Havalimanları, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor

1 saat önce

TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

TAV Havalimanları CEO'su Sani Şener, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

"IBM, hem TAV Havalimanları için hem de Türkiye için çok fazla şey ifade ediyor." diyen Şener, konuşmasına şöyle devam etti: "1938'de IBM Türk kurulmuş 80 yıllık bir şirket ve 80 yıldır Türkiye teknolojisinin öncüsü. TAV Havalimanları firması için müşteri memnuniyeti çok önemli. Bu noktada IBM'in hizmet ve servislerinde çokça faydalanıyoruz. Çünkü bizim için operasyonel verimlilik çok önemli ve IBM bu anlamada iyi bir partner."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, Sani Şener, CEO, Sektörel, Ekonomi
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