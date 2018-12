Tav Havalimanları İçin Hikaye Yeni Başlıyor"

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yolcu sayılarının dünyada her yıl yüzde 4-5 büyüdüğünü belirterek, "Bu büyümenin ekseriyeti bizim de faaliyet gösterdiğimiz gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek.

AA muhabirine, TAV Holding'in 2018 performansı ve 2019 hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şener, holding olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilk açıkladıkları 2018 hedeflerini daha sonra yukarı yönlü revize ettiklerini anımsattı.



Şener, 2018 hedeflerine oldukça rahat bir şekilde ulaşacaklarını vurgulayarak, 2019 hedeflerini ise bu yıl sonunda finansallar ile açıklamayı planladıklarını bildirdi.



Bu yıl birçok yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Şener, şunları kaydetti:



"2018'de Antalya Havalimanı'nı işleten şirketin yüzde 50 ortağı olduk. Kopenhag, Frankfurt, Zürih ve Maskat'ta yolcu salonları açtık. Maskat'ta yiyecek-içecek alanlarını işletmeye başladık. Yer hizmetleri şirketlerimizin Yeni Havalimanı yatırımlarına başladık. Atatürk Havalimanı'nın ticari yolcu trafiğine kapanması nedeniyle biz TAV olarak oradan çıkıyoruz. Onun için yeni bir genel müdürlük binası satın aldık. Yani 2018 oldukça yoğun yatırımlarla geçti. Gündemimizde takip ettiğimiz birçok havalimanı projesi var. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika şeklinde özetleyebileceğimiz ana faaliyet coğrafyamızda yeni yatırım fırsatlarını araştırıp değerlendirmeye devam edeceğiz."



Şener, 2018'de TL'de yaşanan değer kaybının, özellikle Türk yolcuların satın alma gücünü olumsuz etkilediğine işaret ederek, bu nedenle kişi başı gümrüksüz satış harcamalarında düşüş yaşandığını söyledi.



Öte yandan TL'deki değer kaybı ile Türkiye'nin çok cazip bir turizm merkezi haline geldiğine dikkati çeken Şener, "Ülkemize gelen ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekorları kırıldı. Bu şekilde yabancı turist sayısında yaşanan artış bizim açımızdan Türk yolcularımızda yaşanan zayıflığı telafi etti. Turizmde yaşanan iyileşmenin 2019 yılında da devam etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.



- "Önümüzdeki dönem şirketimiz için cazip büyüme fırsatlarıyla dolu olacak"



Sani Şener, TAV Havalimanları olarak Türkiye'de halihazırda İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Gazipaşa Alanya havalimanlarını işlettiklerini kaydetti.



Bu sektörde edindikleri sosyal ve bilgi sermayelerini kullanarak komşu coğrafyada yeni projelere imza attıklarına değinen Şener, şunları kaydetti:



"TAV Havalimanları olarak bugün hizmet şirketlerimizle birlikte 21 ülkede 76 havalimanında faaliyet gösteriyoruz. Yedi ülkeye yayılmış 15 havalimanını bizzat kendimiz işletiyoruz. Özellikle gelişen ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, kentleşme ve küreselleşme kentleri birbirine bağlayan havalimanlarına olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Yolcu sayıları dünyada her yıl yüzde 4-5 artıyor. Bu büyümenin ekseriyeti bizim de faaliyet gösterdiğimiz gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Bu nedenle, TAV Havalimanları için hikaye aslında yeni başlıyor diyebiliriz.



Şu andaki konumumuza bakarsanız Avrupa'nın 5 büyük havalimanı işletmecilerinin Fransız Aeroports de Paris'in (ADP), Vinci, Fraport, TAV ve Schiphol olduğunu düşünürseniz… ADP bizim ortağımız, Vinci ve Schiphol ADP'nin ortağı, ADP Schiphol'un ortağı, biz de Antalya'da Fraport'la ortağız. Bu şirketlerin yıllık hizmet verdikleri yolcu sayısı 500 milyonun üzerinde..."



Şener, havacılık sektörünün temel dinamiklerinin son derece kuvvetli olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyada yolcu hacminin önümüzdeki 20 yılda ikiye katlanması bekleniyor. Bu artışın aslan payı da bizim faaliyet gösterdiğimiz gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Biz önümüzdeki döneme şirket içerisinde TAV 2.0 diyoruz. TAV 2.0 şirketimiz için cazip büyüme fırsatlarıyla dolu olmaya devam edecek." dedi.



- "TAV Technologies Hollanda'ya teknoloji satar hale geldi"



TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte Atatürk Havalimanı'ndaki pozisyonları ve operasyonlarını nasıl yöneteceklerine dair de bilgi verdi.



Şener, kendilerinden istenilen tarihe kadar Atatürk Havalimanı'nı yolcu konforunu bozmadan çalışır durumda tutmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.



Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelin nasıl değerlendirileceği konusuna da açıklık getiren Şener, "Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelimizin yeni havalimanında da çalışıp faydalı olabilmeleri ve sorunsuz transferi için yeni havalimanı insan kaynakları ile bizim insan kaynaklarımız birlikte çalışıyor." dedi.



Şener, İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketlerinin, Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi hava yolu şirketlerine hizmet vermeye devam edeceğini aktararak, "Türk Hava Yolları (THY) ile ortak yer hizmetleri şirketimiz Turkish Ground Services (TGS) de 15 yıl süreyle THY'ye hizmet vermeye devam edecek. Bunun dışında yeni havalimanında sınırlı bir yiyecek içecek ve lüks markaların gümrüksüz satışı operasyonu yapacağız." ifadelerini kullandı.



TAV Havalimanları'nın dijitalleşme sürecinden de bahseden Şener, bünyelerinde TAV Technologies olmak üzere bir bilişim şirketi barındırdıklarını belirtti.



Şener, TAV Technologies'in bugün Hollanda'ya teknoloji satar hale geldiğine dikkati çekerek, "İşlettiğimiz havalimanlarını da en son teknolojik gelişmelere göre sürekli geliştiriyoruz. Yönetim kurulumuzu bünyesinde bulundan Kurumsal Yönetim Komitemiz dijitalleşme konusunu bizzat yönetim kurulu seviyesinde takip ediyor. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız birçok konu var. Havalimanları çok akıllı binalar... Buradaki süreçlerin dijitalleşmesi, havalimanındaki bir çok paydaşı aynı platformda bir araya getirerek büyük verinin en hızlı şekilde bilgiye dönüşümünü sağlıyor." şeklinde konuşmasını tamamladı.

