TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek
21 dakika önce
TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.
TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:00
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