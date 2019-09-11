Son Dakika Haberleri: TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek
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TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek

21 dakika önce

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek, System.String[]

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.

Paris, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:00 
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