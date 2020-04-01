TAV Havalimanları yatırımlarından zaruri olmayan kalemleri erteledi - Son Dakika

TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından, şirketin operasyonel maliyetlerinin azaltılması için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilerek, "Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid-19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurulmuştur. Bunun yanı sıra 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zaruri olmayan kalemler ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, tüm dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, faaliyet gösterdiği ülkelerde işletmesini üstlendikleri havalimanlarındaki ticari uçuş sayılarının, ilgili otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca büyük oranda etkilendiği belirtildi.

Şirketin operasyonel maliyetlerinin azaltılması için gerekli çalışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid-19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurulmuştur. Bunun yanı sıra 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zaruri olmayan kalemler ertelenmiştir. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmakta olup, şirketimizin yıl başında kamuoyu ile paylaştığı 2020 yılına ilişkin beklentiler, ilgili çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır."