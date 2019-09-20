Son Dakika Haberleri: TAV Havalimanlarının "Kuzey Makedonya" toplantısı
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TAV Havalimanlarının "Kuzey Makedonya" toplantısı

58 dakika önce

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kuzey Makedonya'daki yatırımlarına ilişkin, "Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığımızda 640 bin olan yolcu sayısı, yaptığımız başarılı operasyon ve pazarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı.

TAV Havalimanlarının

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kuzey Makedonya'daki yatırımlarına ilişkin, "Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığımızda 640 bin olan yolcu sayısı, yaptığımız başarılı operasyon ve pazarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı." dedi.

TAV Havalimanlarının Kuzey Makedonya'daki havalimanı işletmeciliğinin 10. yılı Bodrum'da bir otelde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya Şener'in yanı sıra TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan ve TAV Kuzey Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy ile Anadolu Ajansı Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz'in de aralarında bulunduğu basın mensupları katıldı.

TAV Havalimanlarının Kuzey Makedonya'daki yatırımlarıyla ilgili sunumların yapıldığı toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şener, Üsküp ve Ohri'de iki havalimanı işlettiklerini söyledi.

Milas-Bodrum Havalimanı'nın işletmesinin de kendilerinde olduğunu belirten Şener, şöyle devam etti:

"Onun için biz iki havalimanı arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, belki direkt uçuşların Makedonya ile Türkiye arasında olması ve ülkemizi tanımaları için Makedonyalı gazetecileri buraya davet ettik. Makedonya'daki havalimanı yatırımlarımızın 10. yılıyla ilgili gelişmeleri, rakamları paylaştık. Üsküp havalimanını 10 yıl önce aldığımızda 640 bin olan yolcu sayısı, bizim yaptığımız başarılı operasyon ve pazarlamayla 2 milyon 700 bine çıktı. Bu, iyi bir artıştı."

Şener, Kuzey Makedonya ekonomisine katkı sağladıklarını da dile getirdi.

Sani Şener, toplantı için neden Bodrum'u seçtiklerini açıklarken de ilçenin tanıtımının önemli olduğunu, bu amaçla yapılan benzer organizasyonlara destek verdiklerini söyledi.

Katılımcıların ilk defa geldikleri Bodrum'a hayran kaldıklarını belirten Şener, "Havalimanları ülkeleri temsil ediyor. Ülkedeki ekonomiyi, finansal kabiliyeti, operasyonel kabiliyeti temsil ediyor. Biz, Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam." dedi.

TAV Havalimanları Holding, Makedonya, Üsküp, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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