TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi, System.String[]

TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin bu dönemdeki konsolide cirosu 141,9 milyon avro oldu.

TAV Havalimanları'nın açıklamasına göre, şirketin hizmet verdiği yolcu sayısı, yılın ilk yarısında küresel salgının etkisiyle 2019'un aynı dönemine göre yüzde 70 azaldı.

Şirket, seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla, işlettiği havalimanlarının çoğunda öngörülen tüm önlemleri alarak yolculara yeniden hizmet vermeye başladı.

TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin bu dönemdeki konsolide cirosu yüzde 58 azalışla 141,9 milyon avro oldu.

- "Hizmet verdiğimiz havalimanlarının çoğu ticari yolcu trafiğine açıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2020'nin ikinci çeyreğinin tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamalarıyla geçtiğini anımsattı.

Şener, seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenen sektör olan havacılıkta dış hat yolcu trafiğinin ikinci çeyrekte tüm dünyada neredeyse sıfıra yakın seyrettiğini anımsattı.

Bugün itibarıyla havalimanların çoğunun yeniden ticari yolcu trafiğine açıldığını aktaran Şener, "Hala kısmi olarak hizmet veren Gürcistan'daki limanlarımızın da eylülde tamamen açılmış olmasını bekliyoruz. Medine Havalimanı da iç hatlar trafiğine açıldı, ancak dış hatların yeniden açılma tarihi henüz belli olmadı." ifadelerini kullandı.

Şener, tüm havalimanlarında dış hat trafiğinde geri dönüşün başlaması için esas önemli olan konunun ülkeler arasındaki uçuş yasaklarının kaldırılması olduğunu dile getirdi.

Sani Şener, şunları kaydetti:

"Ülkelerin karşılıklı olarak sınırlarını açmasını takiben havalimanlarımızda yolcu artışı başlamıştır. Ana pazarlarımızdan İngiltere ve Rusya, Türkiye ile sınırlarını karşılıklı olarak ticari yolcu trafiğine yeniden açtı. Kovid-19 salgınını yavaşlatma konusunda oldukça başarılı bir uygulama sergileyen Türkiye, AB'den misafirlerimizi ağırlamaya da hazır. AB ülkeleriyle karşılıklı trafiğin başlamasıyla toparlanma süreci de hızlanacaktır."

- "Almatı Havalimanı'nın satın alınması sürecini de tamamlamak üzereyiz"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, şirket olarak içinde bulundukları küresel krize hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verdiklerini belirterek, giderleri azalttıklarını, yüzde 32 oranında bir maliyet düşüşü yakaladıklarını bildirdi.

Her havalimanı için ilgili ülkelerde yaptıkları sözleşmelerde bulunan force majeure (mücbir sebep) maddelerinden olan salgın hastalık maddesine dayanarak iş yaptıkları idarelere gelir kayıplarının karşılanması için gerekli müracaatları yaptıklarını ifade eden Şener, "Her sözleşmenin kendi içeriğine göre, süre uzatımı, kira ertelemesi veya başka türlü metotlarla bu kayıplarımızın karşılanması için gerekli çalışmaları da yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, bu dönemde salgın öncesi açıkladıkları Almatı Havalimanı'nın satın alınması sürecini de tamamlamak üzere olduklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Almatı Havalimanı'nın satın alma işlemini üçüncü çeyrek itibarıyla kapamış olmayı hedefliyoruz. Almatı, ikinci çeyrekte önemli bir kargo trafiği hacmi yakaladı ve gelir kompozisyonu açısından defansif özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Sözleşme yenileme riski ve sınırlı işletme süresi gibi kısıtları olmayan bu havalimanı, portföyümüze önemli bir katkı sunacak. Almatı Havalimanı'nın Yeni İpek Yolunun hava yolu ile yapılacak süratli kargo işlemleri için çok önemli bir merkez olacağı da çok açık. Ayrıca mevcut 6,5 milyon yolcusunun, yeni yapılacak yatırımlarla önemli oranda artacağını da gözlemliyoruz."

Bu krize oldukça güçlü bir bilanço yapısıyla girdiklerini belirten Şener, bilançonun verdiği güçle şirketin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sani Şener, daha önce eşine rastlanmamış bu krizden eskisinden daha güçlü çıkacaklarını bildirdi.

Mustafa Sani Şener, Türkiye, Almatı, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 07:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika Ekonomi
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