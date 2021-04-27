TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi

27.04.2021 20:11
TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi, System.String[]

TAV Havalimanları, yılın ilk üç ayında iç hat dış hat toplamında 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları, yılın ilk üç ayında iç hat dış hat toplamında 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları yaptığı açıklama ile yılın ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirket bu dönemde 60,6 milyon avro ciro elde ederken, salgın nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamaları sonucunda yılın ilk üç ayında iç hat dış hat toplam yolcu sayısı 4,3 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2021'in ilk çeyreğinde yolcu trafiklerinin salgın kaynaklı uçuş kısıtlamalarından etkilenmeye devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ancak, ilk çeyreğin, dış hat yolcusu mevsimselliği açısından en zayıf çeyrek olduğunu da burada eklememiz gerekir. Örneğin, 2019 yılının ilk çeyreğinde, toplam yıllık dış hat yolcumuzun yüzde 10'una hizmet vermiştik. Mevsimselliği oldukça düşük olan iç hat trafiği ise dış hattan çok daha hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ediyor. 2021 Mart ayı itibarıyla iç hat trafiğinde 2019 yolcusunun yüzde 46'sı seviyesine kadar ulaştık.

Yolcuda yaşanan bu azalma nedeniyle 2020 yılında hızlıca maliyet düşürücü önlemler aldık ve faaliyet giderlerimizde önemli düşüşler elde ettik. Maliyet düşürücü önlemlerimizin devam ettiği 2021 yılının ilk çeyreğinde aylık faaliyet giderlerimiz 21,4 milyon avro olarak 2020'nin dördüncü çeyreğinden yüzde 4 daha aşağıda gerçekleşti."

Şener, 2021'in şubat ayında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne yaptıkları mücbir sebep başvurusunun sonuçlandığını ve Türkiye'de işlettikleri havalimanlarının işletim sürelerinin ikişer sene uzatıldığını hatırlattı.

2022'de yapacakları kira ödemelerinin de 2024'e ertelendiğini aktaran Şener, şu bilgileri verdi:

"Gene şubat ayında 2015 yılından beri üzerinde çalışmakta olduğunuz Tunus borç yapılandırması görüşmelerini sonuçlandırdık. Yapılandırma sonucunda TAV Tunus'un 2020 üçüncü çeyrek finansalları itibarıyla 371 milyon avro tutarında olan banka borcu 233,6 milyon avroya indi. Borçta yaşanan düşüş nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 109 milyon avro tutarında bir gelir yazdık. Tunus kreditörleri ile yapılan bu verimli pazarlıklar neticesinde elde edilen bu gelir 2021'in ilk çeyreğini 62 milyon avro net karla kapamamızı sağladı.

Almatı hisse alım sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, hisse transferinin gerçekleşebilmesi için gereken bazı hukuki ve finansal şartları tamamlamaya çalıştık. Ancak, bu şartların tamamlanma süreci maalesef beklentilerimizden daha uzun sürdü. Pandemi sebebiyle yaşanan seyahat kısıtlamalarının iş yapma süreçlerini yavaşlatması bu gecikmeye neden oldu. Bu şartların neredeyse hepsi tamamlandı ve böylece IFC ve EBRD tarafından projenin finansmanında kullanılacak kredilerin ön onayı da alınmış oldu. Halihazırda, projeyle ilgili olarak üzerinde çalıştığımız çevresel etkilerle ilgili konu da halledilince havalimanını devralıp işletmeye başlayacağız. Öngördüğümüz tarih şu an itibarıyla 2021'in ikinci çeyreği."

"Pandemi süresince çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığına öncelik verdik"

Sani Şener, dünyada aşılamanın bütün hızıyla devam ettiğinin altını çizerek, Türkiye'de yürütülen aşılama seferberliğinde de 20 milyon doza ulaşıldığını aktardı.

Aşılama cephesinden gelen bu olumlu haberlerin, yaz-sonbahar sezonuyla ilgili beklentilerini canlı tuttuğunu belirten Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İyi haber akışının devamına bağlı olarak Temmuz - Kasım arasına sarkacak olan dönemde havalimanlarımızın gene aktif bir şekilde kullanıldığını görmeyi umuyoruz. Pandemi süresince çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığına öncelik verdik. Çok ciddi şekilde giderlerimizi düşürdük. Bankalarla ve iş yaptığımız idarelerle de yapmış olduğumuz başarılı yeniden yapılandırma süreçleriyle bu krizi TAV yöneticilerinin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın çok iyi yönettiğine inanıyorum. Bu zor zamanlarda bir dünya markası haline gelen TAV'a desteklerini esirgemeyen çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Pandemi, Tunus, İcra, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV ilk çeyrekte 4,3 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika Ekonomi


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