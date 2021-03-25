TAV'ın işlettiği Batum Uluslararası Havalimanı'nın yenilenen terminali hizmete açıldı - Son Dakika

TAV Havalimanları tarafından işletilen Batum Alexsander Kartveli Uluslararası Havalimanı'nın yenilenen ve kapasitesi iki katına çıkartılan terminal binası törenle hizmete açıldı.

Terminal binasının açılışı TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı NatiaTurnava, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, hükümet üyeleri, diplomatlar ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Törende konuşan Başbakan Garibaşvili, ülkesine yabancı yatırımların gelmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı ekonomik zorluklarına rağmen TAV tarafından başarılı bir projenin gerçekleştirilmesinin turizm sektörünün güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Geribaşvili, "Batum Uluslararası Havalimanı'nın yönetici şirketi TAV Georgia, ülkemize 17 milyon ABD doları tutarında ek yatırım yaptı. Özellikle belirtmek gerekir ki bu kadar kısa sürede, salgına rağmen, yapılan böyle bir yatırım çok takdir edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yazgan da törende yaptığı konuşmada projede iş birliği yapan tüm taraflara teşekkür ederek, Gürcistan'ın şeffaf ve ticaret yapılması için uygun bir ülke olduğunu söyledi.

Söz konusu projenin uluslararası turizmin kalkınması açısından da büyük önem taşıdığını belirten Yazgan, birçok yabancı ülkeden söz konusu havalimanın sayesinde Batum'a çok sayıda turistin geldiğini ve daha çok insanın gelmek istediğini aktardı.

"Pandemi oldu diye dünya duracak değil"

Açılışla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Şener, Gürcistan'da 17 yıldır faaliyet gösterdiklerini, Tiflis ve Batum havalimanlarını işlettiklerini hatırlattı.

Batum havalimanını hem Türkiye hem de Gürcistan'ın kullandığını kaydeden Şener, "İsviçre'deki Cenevre havalimanın bir Fransa bir de İsviçre kapısı vardır. Batum havalimanın da bir Gürcistan kapısı var, bir Türkiye kapısı var." dedi.

TAV'ın faaliyete başladığında Batum havalimanın 4 bin yolcu kapasitesinin olduğunu, bu kapasitenin 2 yıl önce 600 bini geçtiği ve yenilenmesinden sonra artık yılda 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebileceğini aktaran Şener, bugün gerçekleştirilen açılıştan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Gürcistan hükümeti ile başarılı bir iş birliği yürüttüklerini, salgına rağmen bu ülkede yatırımları sürdürdüklerini dile getiren Şener, "Pandemi oldu diye dünya duracak değil. Biz halen çalışıyoruz. İnşallah aşılama süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte dünyada havacılığın tekrar gelişeceğine ve yolcuların artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.