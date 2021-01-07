TAV İşletme Hizmetleri'nde üst düzey atama - Son Dakika

TAV İşletme Hizmetleri'nde üst düzey atama

07.01.2021 12:03
TAV İşletme Hizmetleri'nde üst düzey atama, System.String[]

TAV Havalimanları Holding'in havacılık dışı gelirlerini yöneten TAV İşletme Hizmetleri CMO görevine pazarlama dünyasının tecrübeli ismi Aylin Alpay getirildi.

TAV Havalimanları Holding'in havacılık dışı gelirlerini yöneten TAV İşletme Hizmetleri CMO görevine pazarlama dünyasının tecrübeli ismi Aylin Alpay getirildi.

TAV Havalimanları Holding'den yapılan açıklamaya göre, Alpay, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş bünyesindeki yeni görevinde Primeclass, TAV Passport, Tavport, Lounge Me, Airport Easy markalarının entegre yönetimi ve global platformda dijitalleşme sürecine liderlik yapacak.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nün ardından Harvard Business School ve Northwestern Üniversitesi'nde dijital pazarlama stratejileri üzerine eğitim alan Alpay, 2003 – 2005 yılları arasında Beko'da Televizyon Kategorisi Yurtdışı Pazar satışlarından sorumlu MT olarak iş hayatına başladı.

2005 yılında Samsung Electronics'te Ürün Müdürlüğü yapan Alpay, 2009 yılında Metro Cash&Carry'de Ev Elektroniği bölümünde Kategori Müdürü olarak görev aldı.

Aylin Alpay, 2012 yılında Sony Eurasia'da Dijital Görüntüleme kategorisinde Grup Pazarlama ve Satış Müdürü olarak hizmet verdikten sonra Whirlpool Corporation'da Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü olarak stratejik planlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. 2019'da ise aydınlatma sektörünün önde gelen markalarından Signify Türkiye'de Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenen Alpay, son olarak Vodafone'da Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

TAV Havalimanları Holding, Marmara Üniversitesi, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV İşletme Hizmetleri'nde üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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