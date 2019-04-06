TAV personeli İGA'da işbaşı yapacak
54 dakika önce
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
, "İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak... Önümüzdeki hafta tazminat ve prim
olarak 50 milyon euro civarında para ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:16
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