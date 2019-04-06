Son Dakika Haberleri: TAV personeli İGA'da işbaşı yapacak

TAV personeli İGA'da işbaşı yapacak

54 dakika önce

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak.

TAV personeli İGA'da işbaşı yapacak, System.String[]
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak... Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon euro civarında para ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:16 

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