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TAV/Şener : Almatı Havalimanı'nı satın alma görüşmeleri sürüyor

6 saat önce

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kazakistan'daki Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

TAV/Şener : Almatı Havalimanı'nı satın alma görüşmeleri sürüyor, System.String[]

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Kazakistan'daki Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. TAV, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Şener, Kazakistan'ın başkenti Almatı'da düzenlenen "Almaty Investment Forum"da konuştu. Bölge ülkeleri ve dünyadan 500'e yakın iş insanı, üst düzey kamu görevlileri ve yatırımcıları buluşturan forum, ülkeye yabancı yatırımları artırmayı amaçlıyor.

Şener, Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere devam ettiklerini belirtti ve sürecin olumlu sonuçlanması halinde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Havalimanının turizmin geliştirilmesi ve bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Şener, kamu ve özel sektörle işbirliği halinde tüm paydaşlar için en yüksek yararın yaratılacağını ekledi.

Dünya ölçeğinde bakıldığında, önümüzdeki dönemde havacılıkta en hızlı büyüyecek bölgenin Asya olduğunu söyleyen Şener, 20 yıl içinde Asya kıtasında 3 milyar kişinin daha orta sınıfa geçeceğini ve havalimanlarını kullanacağını ifade etti.

TAV Havalimanları'nın ürün ve hizmetlerinin 28 ülkede 100'e yakın havalimanında yer aldığını söyleyen Şener, şirketin sahip olduğu bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka olduğunu belirtti. Şener, TAV'ın Almatı Havalimanı'nı almasının Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel ve ticari bağların daha da gelişmesi için önemli bir adım olacağını da ekledi.

Panelin ardından Almatı Vali Yardımcısı Saparbek Tuyakbayec ve Sani Şener arasında bir "iyi niyet anlaşması" imzalandı. Anlaşmayla, TAV'ın havalimanı satın alma işlemini tamamlaması halinde, bölgenin kalkınması için yoğun işbirliği yapılması planlanıyor. (Fotoğraflı)


Mustafa Sani Şener, Kazakistan, Almatı, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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