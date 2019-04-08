TAV: Tazminat çalışması sürüyor
1 saat önce
TAV, Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle oluşacak zararın tazmini için DHMİ tarafından yapılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
TAV, Atatürk Havalimanı
'nın sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle oluşacak zararın tazmini için DHMİ tarafından yapılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:33
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