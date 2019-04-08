Son Dakika Haberleri: TAV: Tazminat çalışması sürüyor

TAV: Tazminat çalışması sürüyor

1 saat önce

TAV, Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle oluşacak zararın tazmini için DHMİ tarafından yapılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

TAV: Tazminat çalışması sürüyor, System.String[]
TAV, Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle oluşacak zararın tazmini için DHMİ tarafından yapılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:33 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi
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