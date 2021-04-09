TAV Technologies'in havalimanlarında kuyrukları yöneten yazılımına ikinci ödül - Son Dakika

TAV Technologies, havalimanında yolcu kuyruklarını oluşmadan öngörerek önlem almayı sağlayan Yolcu Akışı Yönetimi Platformu'yla ikinci ödülünü kazandı

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl online olarak gerçekleştirilen International Data Corporation (IDC) CIO Zirvesi "İnovatif Dijital Stratejiler: Yeni Gerçekliğin Gereklerine Uyumlanmak" başlığıyla düzenlendi.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Technologies, IDC Türkiye ofisinin 12'ncisini düzenlediği zirvede, kendi kaynaklarıyla geliştirdiği "Yolcu Akışı Yönetimi Platformu" (Passenger Flow Management Platform) ile en iyi müşteri deneyimi yaratan bilişim çözümü kategorisinde birincilik ödülü aldı.

"Geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün üç kıtada 13 ülkede 30'dan fazla havalimanında kullanılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, salgın sürecinin tüm dünyada akıllı havalimanı çözümlerine yönelik süreci hızlandırdığını belirtti. Öztürk şunları aktardı:

"Geliştirdiğimiz bilişim çözümleri, yolcular için hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunarken havalimanı işletmecileri, hava yolları ve diğer paydaşlar için de kaynakları verimli kullanma olanağı sağlıyor. Ödül alan ürünümüz, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerle uyumlu olarak terminaldeki kamera verilerini kullanarak yoğunluk, bekleme süresi, kuyruk uzunluğu gibi verileri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Kullandığı algoritma sayesinde oluşabilecek yoğunlukları öngörüyor ve uyarı veriyor. Yolcu akışını doğru yönetebilmek bekleme sürelerini azaltarak yolcu memnuniyetine doğrudan katkı sağlıyor. İşletmecilerin doğru kaynak planlaması yapabilmesine olanak veriyor. Pandemi döneminde özellikle önem kazanan sosyal mesafe takibini yapabiliyor. TAV Technologies olarak geliştirdiğimiz ürün ve çözümler bugün üç kıtada 13 ülkede 30'dan fazla havalimanında kullanılıyor. Tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ürünlerle ödül kazanmak bizim için ayrıca değerli."

CXO Medya tarafından da ödüllendirilmişti

TAV Technologies'in geliştirdiği "Yolcu Akışı Yönetimi Platformu" ilk olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Platformun ileriki günlerde başta TAV'ın işlettiği havalimanları olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulması planlanıyor. TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk de aynı ürünle geçen günlerde CXO Medya tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde de ödül kazanmıştı.