Tav Technologies, Semerkant Havalimanı'nın Dijital Dönüşümünü Yapıyor

Havalimanlarına uçtan uca bilişim çözümleri sağlayan TAV Technologies, Semerkant Havalimanı'nın tüm operasyonlarını uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak dijitalleştirmek için hayata geçirdiği projenin ilk fazını tamamladı.

TAV Havalimanları Holding'in iştiraki olarak 15 ülkede, 40'tan fazla havalimanına uçtan uca bilişim çözümleri sağlayan TAV Technologies, Semerkant Havalimanı'nın dijital dönüşüm projesini genişletmek üzere havalimanı işletmecisi Air Marakanda ile anlaşmaya vardı. TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk ve Air Marakanda'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Gairat Neimatov anlaşmanın ikinci fazı için düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

"HEM YOLCU HEM DE OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK"

Ürün uygulamalarının, operasyon verimliliği artıracağını belirten TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, "Havalimanı ve yolcu operasyonlarının tamamen dijitalleştirilmesini hedefleyen böylesine önemli bir projede Semerkant Havalimanı'nın teknoloji ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ürün uygulamaları hem yolcu deneyimini doğrudan iyileştirecek hem de operasyonel verimliliği artıracak" dedi.

"SEYAHATLERE YENİ BİR STANDART GETİRECEK"

Air Marakanda İcra Kurulu Başkanı Gairat Neimatov ise imza töreninde şunları dile getirdi:

"Özbekistan havacılık sektöründe benzeri görülmemiş düzeyde bir hizmet sunmak üzere Semerkant Uluslararası Havalimanı'nın operasyonlarını tamamen dijitalleştirmek için son adımı atmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni çalışmalar yakın zamanda açılan yeni terminali de kapsama alacak. Modern altyapısı, kolaylaştırılmış süreçleri ve teknoloji destekli hizmet sunumu ile Semerkant Havalimanı, Özbekistan'ın en önemli tarihi şehrine yapılan seyahatlere yeni bir standart getirecek. Havalimanı teknoloji çözümlerinde TAV Technologies'in pazar lideri uzmanlığını kullanmaktan dolayı mutluyuz."

"YENİ TERMİNAL MART 2022'DE AÇILDI"

TAV'dan yapılan açıklamada, "Semerkant Havalimanı'nın yolcu kapasitesini üç katına çıkaran yeni terminal Mart 2022'de hizmete açıldı. Tarihi İpek Yolu üzerindeki önemli duraklardan biri olan Semerkant, Özbekistan'ın başlıca turistik destinasyonlarına erişim sağlıyor. TAV Technologies proje kapsamında kendi geliştirdiği yazılım ve donanım çözümlerini kullanıyor. Uçuş yönetimi, havalimanı kaynak yönetimi, kapasite planlaması, ticari yönetimi ve yer hizmetlerini kapsayan, mevcut sistemlerle uyumlu entegre yönetim platformu Total Airport Management Suite (TAMS) şirketin sunduğu çözümler arasında yer alıyor" denildi.

YOLCULARIN HAVALİMANINDA BEKLEME SÜRESİNİ AZALTACAK MODÜLLER KULLANILACAK

Açıklamaya göre, yolcuların havalimanında bekleme süresini azaltarak yolculuğu kolaylaştıran, "Passenger Flow Management" modülü ve maliyet yönetimi ile fatura takibini dijitalleştiren "Commercial Management" modülü de Semerkant Havalimanı'nda kullanılacak. TAV Technologies'in Air Marakanda'ya sunduğu diğer yenilikçi sistemler, yolcu işlemlerini kolaylaştıran "Common Use Passenger Processing System (CUPPS)" ve "Common Use Self Service (CUSS)" çözümleri olacak. IATA sertifikalı bu çözümler birden fazla havayolu için ortak kullanılabilen self-servis check-in kioskları ile yolcu deneyimi iyileştirmesi hedefleniyor.