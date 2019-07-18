Son Dakika Haberleri: TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu
Son Dakika Güncel Haber

TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu

33 dakika önce

TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü program kapsamında Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı.

TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu, System.String[]
TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü program kapsamında Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları iştiraki TAV Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklemek üzere yürüttüğü programa girdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, şunları kaydetti:
"Kurulduğumuz günden bu yana yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini göz önüne alarak güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi yaratacak bilişim çözümleri üretiyoruz. Tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz bilişim çözümlerini daha da geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veriyoruz. Bu kapsamda, bin 500 metrekarelik alana kurulu, içerisinde iki laboratuvar, bir inovasyon merkezi, çeşitli büyüklüklerde ofis, toplantı odaları, seminer ve dinlenme salonları bulunduran yüksek teknolojiye sahip yeni ofisimize geçtik.
Bakanlığın da desteğiyle önümüzdeki dönemde küresel pazarda rekabet edecek yeni ürünler ve çözümler çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlar arasında hava limanlarını sorunsuz ve belgesiz biyometrik seyahatlere hazır hale getiren self servis kiosklar, self servis bagaj teslimi sistemleri, seyahat belgeleri onay sistemi, self servis uçuş biniş kapıları gibi çözümler bulunuyor. Bu kapsamda hızlı, konforlu seyahat ve akıllı havalimanı konseptleriyle ilgili danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."
5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen program çerçevesinde yaklaşık bin 200 Ar-Ge merkezi ve bu alanda çalışan yaklaşık 60 bin kişiye destek veriliyor.
Bakanlık verilerine göre, tamamlanan ve devam eden 34 bin 227 Ar-Ge projesi bulunuyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:26:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]