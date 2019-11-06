Son Dakika Haberleri: TAV Tunus, gelecek dönem kira ödemelerini yapılandırdı
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TAV Tunus, gelecek dönem kira ödemelerini yapılandırdı

7 saat önce

TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasındaki, Monastır ve Enfidha Havalimanları'nın işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarında yapılan değişiklikle TAV Tunus'un gelecek dönem kira ödemeleri yapılandırıldı.

TAV Tunus, gelecek dönem kira ödemelerini yapılandırdı, System.String[]

TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasındaki, Monastır ve Enfidha Havalimanları'nın işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarında yapılan değişiklikle TAV Tunus'un gelecek dönem kira ödemeleri yapılandırıldı.

TAV tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, 6 Kasım 2019 tarihinde, TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasında, Monastır ve Enfidha Havalimanları'nın işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarının değişikliğine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Açıklamaya göre yapılan bu anlaşma ile TAV Tunus'un geçmişe ait ve güncel imtiyaz kira oranlarında önemli ölçüde bir indirim sağlandı ve gelecek yıllara ilişkin imtiyaz kira ödemeleri ile kira borçları yeniden yapılandırıldı.

TAV Tunus, imtiyaz sözleşmesinin yeniden yapılandırılması ile geçmiş yıllara ilişkin kira borçlarını 2047 yılına kadar yıllık 1,2 milyon avro olarak ödeyecek. Dış hat yolcu ücretleri ise Kasım 2019'dan itibaren 9 avrodan 13 avroya yükseltildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Tunus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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