TAV, Tunus'ta Enfidha Hammamet Havalimanı'nın 10. yılını kutladı

TAV Havalimanları tarafından yapılan ve işletilen, Kuzey Afrika'nı en modern havalimanları arasında yer alan Enfidha-Hammamet 10. yılını kutladı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, düzenlenen törene Tunus Turizm Bakanı ve geçici Ulaştırma Bakanı Rene Trabelsi, Sousse Valisi Adel Chlioui, TAV Tunus Ülke Direktörü Güçlü Batkın, yerel yetkililer ve çalışanlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Tunus Ülke Direktörü Güçlü Batkın, Enfidha Havalimanının ülkenin en başarılı kamu-özel sektör işbirliği projelerinden biri olduğunu ve Tunus'ta gerçekleştirilen en büyük doğrudan yabancı yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. 2007 yılında, küresel finans krizi döneminde bu yatırımı yapmış ve başarılı bir şekilde sürdürmüş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Batkın, "TAV, sahip olduğu bilgi birikimi ve insan kaynağıyla havalimanı işletmeciliği alanında tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldi. Enfidha ve Tunus'ta işletmesini yürüttüğümüz diğer havalimanımız Monastir ile birlikte, iyi bir ülke temsilciliği yaptığımıza, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gelişimine de katkı verdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TAV, Temmuz 2007'de yapımına başladığı Enfidha-Hammamet Havalimanı'nı Aralık 2009'da hizmete açtı. Başkent Tunus da 100 kilometre güneyinde yer alan havalimanı ülkenin turizm destinasyonlarına yakınlığıyla öne çıkıyor.

Havalimanında 130 bin metrekarelik terminal binası, 90 metrelik kule, 3 bin 300 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir pist bulunuyor. Enfidha-Hammamet, Airport Carbon Accreditation (ACA) programına Afrika kıtasından katılan ilk havalimanı oldu ve 2020'de Level 3 Optimizasyon seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

TAV'ın Tunus'ta işlettiği iki havalimanı bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 3 milyon 35 bin yolcuya hizmet verdi.