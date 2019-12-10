Son Dakika Haberleri: TAV, Tunus'ta Enfidha Hammamet Havalimanı'nın 10. yılını kutladı
Son Dakika Güncel TAV, Tunus'ta Enfidha Hammamet Havalimanı'nın 10. yılını kutladı - Son Dakika

TAV, Tunus'ta Enfidha Hammamet Havalimanı'nın 10. yılını kutladı

6 saat önce

TAV Havalimanları tarafından yapılan ve işletilen, Kuzey Afrika'nın en modern havalimanları arasında yer alan Enfidha-Hammamet 10. yılını kutladı.

TAV, Tunus'ta Enfidha Hammamet Havalimanı'nın 10. yılını kutladı, System.String[]

TAV Havalimanları tarafından yapılan ve işletilen, Kuzey Afrika'nın en modern havalimanları arasında yer alan Enfidha-Hammamet 10. yılını kutladı.


TAV Tunus Ülke Direktörü Güçlü Batkın "Enfidha Havalimanı ülkenin en başarılı kamu-özel sektör işbirliği projelerinden biri ve Tunus'ta gerçekleştirilen en büyük doğrudan yabancı yatırımlar arasında yer alıyor. 2007 yılında, küresel finans krizi döneminde bu yatırımı yapmış ve başarılı bir şekilde sürdürmüş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. TAV, sahip olduğu bilgi birikimi ve insan kaynağıyla havalimanı işletmeciliği alanında tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldi. Enfidha ve Tunus'ta işletmesini yürüttüğümüz diğer havalimanımız Monastir ile birlikte, iyi bir ülke temsilciliği yaptığımıza, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gelişimine de katkı verdiğimize inanıyoruz" dedi. Düzenlenen törene Turizm Bakanı ve geçici Ulaştırma Bakanı Rene Trabelsi, Sousse Valisi Adel Chlioui, TAV Tunus Ülke Direktörü Güçlü Batkın, yerel yetkililer ve çalışanlar katıldı. - İSTANBUL

Kuzey Afrika, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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