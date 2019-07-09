TAV uçak özel güvenlik hizmetini yaygınlaştırıyor

TAV Güvenlik, uçak özel güvenlik hizmeti verdiği havalimanı sayısını sekize çıkarttı.

TAV Güvenlik, uçak özel güvenlik hizmeti verdiği havalimanı sayısını sekize çıkarttı. TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya görei Türkiye'de bu alanda yetki sahibi üç firma arasında yer alan TAV Güvenlik, yetkin insan kaynağıyla uluslararası standartta hizmet sunuyor.



TAV Havalimanları iştiraki TAV Güvenlik, İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra Sabiha Gökçen, Antalya ve Milas-Bodrum havalimanlarında da havayollarına ve ilgili kuruluşlara uçak özel güvenlik hizmeti vermeye başladı.



Şirket 2012'den bu yana İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında aynı hizmeti veriyor. TAV Güvenlik aynı zamanda 10 özel eğitimli köpekten oluşan K9 birimiyle kargo ve bagaj patlayıcı tespit hizmeti de sunuyor.



TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "Özel güvenlik sektöründe sahip olduğumuz 22 yıllık tecrübeyle operasyonel yeteneklerimizi ve faaliyet alanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda İstanbul'daki üç havalimanı da dahil olmak üzere Türkiye'de sekiz uluslararası havalimanında sivil havacılık güvenliği ve uçak özel güvenlik hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda üniversite, hastane, alışveriş merkezi ve fabrika gibi yaklaşık 90 farklı lokasyonda da tesis güvenliği hizmeti sunuyoruz. Geçen yıl 11 farklı havayolu şirketinin yaklaşık 6 bin uçuşunda uçak özel güvenlik ve K9 hizmeti verdik. Bu yıl dört havalimanında daha bu hizmetlerimizi sunarak bu sayıları daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz" dedi.



TAV Güvenlik, Air France/KLM, Saudi Arabian Airlines, Air Algerie, Kuwait Airways, IndiGo'nun da aralarında olduğu havayollarının yanı sıra Birleşmiş Milletler'e bağlı luslararası Göç Örgütü (IOM) gibi kuruluşlara da hizmet veriyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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