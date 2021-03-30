Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor - Son Dakika

Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor

30.03.2021 14:36

Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında 130 gündür kapalı olan tava ciğercilerde, Sağlık Bakanlığı Covid-­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallar çerçevesinde bugün yeniden müşterilerini kabul etmeye başladı.

Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor

EDİRNE - Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında 130 gündür kapalı olan tava ciğercilerde, Sağlık Bakanlığı Covid-­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallar çerçevesinde bugün yeniden müşterilerini kabul etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 21 Kasım 2020 tarihi itibariyle 81 ilde lokantaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuş, normalleşme adımları kapsamında çok yüksek riskli iller haricinde diğer illerde lokantalar yeniden iş yerlerinde müşteri kabul etmeye başlamıştı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de lokantalar ise müşteri kabul edememiş paket servis ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

130 günün ardından lokantalar müşteri kabul etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme adımları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderildi. Lokantaların müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri belirtilen genelgede, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallara uyulması gerektiği de belirtildi.

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de, saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden Edirne tava ciğeri satışı gerçekleştiren lokantalarda da bayram havası yaşanıyor.

"Memnuniyetleri gözlerinden okunuyor"

Edirneli tava ciğerci ustası Aydın Doğan, uzun bir süreden sonra müşterilerine kavuşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Vatandaşların da oturup yemek yediklerinde mutlu olduklarının gözlerinden belli olduğunu ifade eden tava ciğerci Aydın Doğan, özellikle tava ciğeri oturup yemenin çok keyifli olduğunu anlattı. Vatandaşların açık mekanları özlediğini ve ilk günden itibaren bu özlemi karşılamak için çalışmaya başladıklarını vurgulayan Doğan, işletmelerin açılması kararının sevindirici olduğunu söyledi.

Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor
Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor
Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor
Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor

Sağlık Bakanlığı, Bayram, Edirne, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tava ciğerin başkentinde ciğercilerde bayram havası yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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